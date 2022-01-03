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Aktüel Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
Aktüel

Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İnegöl Entegre Katı Atık Tesisi ile evsel atıklardan saatte 2 megavat elektrik üretimi sağlanırken, yılsonuna kadar yapılacak ilave yatırımlarla 30 bin konutun tüketimine eşdeğer enerji üretimi sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 09:10:00 -
Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor

HASAN ÖZAN  BURSA

Proje ile sahaya giden atık miktarı yüzde 50 azalırken, yılda 235.000 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı da engellenmiş olacak.

Küresel ısınmanın yol açtığı sonuçlar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğiyle mücadeleden taviz vermiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisini yerinde inceledi. Yüklenici firmanın yetkililerinden tesisin çalışma sistemi hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, “Bu süreçle birlikte artık yeşil büyüme kavramı gündemimize girdi. Yenilenebilir enerji yatırımları hız kazandı.” diye konuştu.

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