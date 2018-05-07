Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Bursalı yıldıza "Dünya Kupası" sürprizi!

Konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Bursaspor'da forma giyen Aziz Behich, 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosuna çağrıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:12
Bursalı yıldıza "Dünya Kupası" sürprizi!

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fransa, Danimarka ve Peru'yla mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosu açıklandı. Buna göre Teknik Direktör Bert Van Marwijk'in belirlediği 32 kişilik kadroda Bursaspor'un başarılı savunmacısı Aziz Behich de yer aldı. 

Aziz, Bursaspor formasıyla bu sezon çıktığı 29 lig maçında 5 gol ve 2 asist kaydetti. Avustralya Milli Takımı'nda ise 19 maça çıkan tecrübeli oyuncunun 2 golü bulunuyor.

Avustralya 9 Haziran'da Macaristan ile Budapeşte'de bir hazırlık maçı oynayacak. Avustralya'nın 32 kişilik aday kadrosu 14 Mayıs'ta 26 kişiye düşürülecek. Daha sonra 3 isim daha kadrodan çıkarılacak.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:12
  1. Van
  2. Bursaspor Haberleri
  3. Bursaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    27. dönem AK parti Ankara milletvekil aday listesi
    1. 27. dönem AK parti Ankara milletvekil..
    2. Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya..
    3. Çanakkale Zaferi İsviçre'yi karıştırdı
    4. Türkiye Kupası finalinin hakemi belli..
    5. Anket açıklandı! İşte Cumhur..
    6. Putin, başbakan adayını açıkladı
    7. 24 Haziran seçimlerinde Ankara Ak..
    8. Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki!..
    9. İngilizler Türkiye'ye hayran kaldı!
    10. Sınır hattında terör operasyonu
    11. Muharrem İnce'den skandal açıklamalar
    12. Ev yapımı puding tarifi
    13. İstifa eden Ümit Özat'tan flaş karar!
    14. 27. dönem AK parti İstanbul..
    15. Burun tıkanıklığı hangi hastalıkların..
    16. Rusya'da hükümet istifa etti!
    17. Muharrem İnce rezil oldu! Bakın ilk..
    18. 24 Haziran seçimleri, AK Parti..
    19. Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile..
    20. Doğan Holding için karar çıktı!
    Kuveyt Türk
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git