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Ekonomi Bursagaz, Uludağ'ı doğal gazla buluşturdu
Ekonomi

Bursagaz, Uludağ'ı doğal gazla buluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:35:49 -
Bursagaz, Uludağ'ı doğal gazla buluşturdu

ANKARA (AA) - Bursagaz, Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a doğal gaz hizmeti vermeye başladı.

Şirkette yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz'ın yaptığı 16 milyon liralık yatırımla 1 yıl süren alt yapı çalışmaları kapsamında 21 kilometre çelik, 9 kilometre polietilen hat döşendi. Böylece Çobankaya, Birinci Oteller Bölgesi, İkinci Oteller Bölgesi, Sarıalan ve Kirazlıyayla Sanatoryum mevkisinde bulunan vatandaşlara ve işletmelere, kış mevsimi başlamadan önce doğal gaz ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, şirketin lisans alanındaki tüm bölgelere kesintisiz ve güvenli gaz arzı sağlama hedefiyle operasyonlarını yürüttüğünü belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde de yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ve bu kapsamda Uludağ'a doğal gaz ulaştırmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bu kapsamda, çevre kirliliğinin azalmasına, ısınma ihtiyacının güvenli ve ekonomik yoldan karşılanmasına, enerji tasarrufuna da katkı sağlanacağını kaydeden Çermikli, "Doğal gazın Uludağ'ın yaşam standardını çok daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyoruz. Şu anda tüm işletmelerle temas halindeyiz. Abonelik işlemlerini hızla gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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