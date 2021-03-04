Bursa’dan İstanbul Havalimanı’na direkt seferler başladı

Bursa Terminali'nden İstanbul Havalimanı'na günde 4 gidiş, 4 geliş olarak başlatılan doğrudan seferlerin yanı sıra Sabiha Gökçen'den HAVAİST aktarmalı seferler de devam edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin gelecek vizyonunun turizm olduğunu, bu nedenle Yenişehir ve Sabiha Gökçen havalimanlarına da ulaşım hizmeti verdiklerini hatırlatarak "Bursa'mıza gelen vatandaşlarımızı, havalimanından sonra konforlu şekilde kentimize getiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.