Bursa'da yol kenarında bulunan bebek devlet korumasına alındı!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, geçen hafta cumartesi günü, çalılıklar arasında poşette bulunan kız bebek, koruma altına alındı. Bebeğe yüzündeki gamzeler nedeniyle 'Gamze' ismi verildi. Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Seher Uğurlu, Bulunma haberi basında yer aldıktan sonra bizi sürekli arayan aileler 'süt anne olmak' istediklerin söyleyip ısrarcı davrandılar. Bazıları ise bebeğin beslenmesi için yardım gönderiyorlar” dedi.

Küvezde tedaviye alındı

Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi’nde çiftçiler, geçen hafta cumartesi günü akşam saatlerinde Gürle yolu kenarında bebek sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden çiftçiler, çalılıkların arasında poşette bebekle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 günlük olduğu belirlenen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı.

İsmini gamze koydular

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde kontrolleri yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebek, Bursa Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kurum görevlileri, güldüğü zaman yüzünde oluşan gamzeler nedeniyle bebeğe gamze ismini verdi.

Bebeğin sağlığı iyi

Gamze bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve görevliler tarafından bebeğin durumunun sürekli izlendiğini belirten Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Seher Uğurlu, "Bebeğimiz bulunduğunda aç değilmiş, karnı tokmuş. Sağlık durumu gayet yerindeydi. Geldiğinden beri de sağlık durumu gayet iyi. Bebeğimiz gamzeli olduğu için anneler kendi arasında ona ‘Gamze’ ismini verdi. Şu an her şey yolunda. Bebeğimiz bulunduktan sonra, özellikle konu basına yansıdıktan sonra Bursalılar özverili davrandılar ve sürekli bizleri aradılar. Süt anne olmak istediklerini söylediler. Çocuk için tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bağış yardımları da gelmekte. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.