  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mazhar Alanson tekrar gündemde! "O sözler Kabe'ye yazıldı..."

Vizyonerlik değil lejyonerlik belgesi

BAE ve Suudi Arabistan’dan görülmemiş teklif: 3,7 milyar dolar verelim bize satın

Ceviz kabuğunu sakın atmayın! İnanılmaz bir etkisi var... Hiçbir uzmanın bahsetmediği harika bilgi...

Dünya devi o ülkede: Ambargoyu kendileri deldi! Rusya'dan uranyum alıyorlar

Türkiye ile Kazakistan başkentleri arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı! Ülke ekonomisine büyük katkı

Milyarlarca dolarlık petrol rezervi bulundu! Türkiye'yi ayağa kaldıracak buluş

Açık artırma ile satacak! İmalathane, konut sahipleri bu tarihe dikkat! TOKİ 51 ilde 510 arsa satışa çıkarılıyor

Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Asgari ücrette beklenmedik rakam! Eğer olursa milyonları sevindirir
Gündem Bursa'da yeni tanıştığı kızın kaldığı oteli ateşe verdi! Yaktığı otelin karşısına bunu yazdı
Gündem

Bursa'da yeni tanıştığı kızın kaldığı oteli ateşe verdi! Yaktığı otelin karşısına bunu yazdı

Bursa'da yeni tanıştığı kızın kaldığı otelde çalışanlar tarafından saklandığını düşünen şüpheli, oteli ateşe verdi. Ardından karşıda bulunan bir duvara, “Sıkıntı sandığınızdan büyük. Yok mu beni bu cehennemden kurtaran?” yazan zanlı kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 12:21:00 -
Bursa'da yeni tanıştığı kızın kaldığı oteli ateşe verdi! Yaktığı otelin karşısına bunu yazdı

Bursa'da yeni tanıştığı kızın kaldığı otelde çalışanlar tarafından saklandığını düşünen şüpheli, oteli ateşe verdi. Ardından karşıda bulunan bir duvara, “Sıkıntı sandığınızdan büyük. Yok mu beni bu cehennemden kurtaran?” yazan zanlı kayıplara karıştı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Uluyol Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç yeni tanıştığı bir kızın kendisiyle konuşmak istememesi üzerine kızın kaldığı oteli geldi.
Otel çalışanları tarafından kız arkadaşının saklandığı düşünen şüpheli bir süre etrafta dolandıktan sonra elinde bulunan bir cismi otelin girişinde yakarak olay yerinden kaçtı.
İçeride dumanları gören müşteri ve çalışanlar hızla otelden çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otel çalışanları tarafından söndürülen yangının başka bir yere sıçrama ihtimaline karşı içerde tedbir aldı. Polis ekipleri tahliye edilen vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu esnada otel çalışanları ise birbirleriyle tartışma yaşadı.
Polisin müdahalesiyle tekrar tansiyon düşerken, ortalığı karıştıran R.Ç., otelin karşısında bulunan bir duvara, “Sıkıntı sandığınızdan büyük. Yok mu beni bu cehennemden kurtaran?” yazıp altına 911'i etiketledi.
Ortalığı karıştıran şüphelinin yangın çıkarıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yeni tanıştığı kızın otelden 1 gün önce ayrıldığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23