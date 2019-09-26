Bursa'da yarın okullar tatil mi 27 Eylül Cuma

İstanbul Silivri merkezli 5,8’lik depremin arından İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da okulların bugün tatil edildiği açıklandı. Okulların tatil olmasından sonra öğrenci ve veliler 27 Eylül Cuma yarın okullar tatil edildi mi? sorusunu sormaya başladı. Peki Bursa’a yarın okullar tatil mi?

Bursa'da eğitime bugün ara verildi

Bursa Valiliğinin kararıyla, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri merkezli meydana gelen deprem sonucunda öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar saat 14.30 itibarıyla Valilik kararıyla 1 gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi. Peki Bursa’da okullar yarın da tatil olacak mı? Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı yarın eğitimin devam etmesi bekleniyor.