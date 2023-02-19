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Aktüel Bursa'da yangın: 2 yaralı
Aktüel

Bursa'da yangın: 2 yaralı

Bursa'da bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 20:57:00 -
Bursa'da yangın: 2 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Selamet Mahallesi Yeşil Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki evde, doğal gazdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 2 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken evde hasar oluştuğu bildirildi.

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