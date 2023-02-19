Bursa'da yangın: 2 yaralı
Bursa'da bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Selamet Mahallesi Yeşil Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki evde, doğal gazdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan 2 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken evde hasar oluştuğu bildirildi.