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Aktüel Bursa'da varil patlaması
Aktüel

Bursa'da varil patlaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde spiralle kesilen varilin patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 21:59:00 -
Bursa'da varil patlaması

Olay, saat 17.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi'nde bir bağ evinde meydana geldi. Mehmet Evren (26), yanındaki Rasul Müftiev (52) ile bağ evinin bahçesinde az miktarda solventin bulunduğu varili spirel ile kesmeye başladı.

O sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle varil patladı. Patlamanın şiddetiyle Mehmet ve yanındaki arkadaşını fırlattı. Patlama sonucu 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Evren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ölen gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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