0553 313 94 23

Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

Bursa'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:19
Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, polisin uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonunda bir miktar  uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde sattıkları belirlenen N.T.(62), E.Ö.(54), A.Y. (38) ve Ö.K.’nün (53) evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 141 gram esrar, 15 paket uyuşturucu,  2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:19
  1. Bursa
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Uyuşturucu tacirleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilin yakıt tankında 19 kilo eroin ele geçirildi
    1. Otomobilin yakıt tankında 19 kilo..
    2. Kars’da yarın okullar tatil mi? Kars..
    3. 5 yıl arayla aynı sokakta 2 kişiyi..
    4. Annesinden bıçak tehdidiyle para..
    5. Bursa'da uyuşturucu ticareti..
    6. Yapı Kredi'den 650 milyon dolarlık..
    7. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    8. TBMM Genel Kurulu
    9. Fatih Terim'e mahkemeden para cezası
    10. Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e nezaket..
    11. YTB'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler..
    12. Nadal, Mata ve Navas'a spor ödülü
    13. Ankara'da yarın okullar tatil mi |..
    14. Kritik ziyaretin tarihi belli oldu!..
    15. ABD "Suriye'den çekiliyoruz" dedi,..
    16. Futbol: Hazırlık maçı
    17. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    18. "İçimdeki Hazine" klibini yaklaşık 2..
    19. Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki:..
    20. TBMM KİT Komisyonu
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye