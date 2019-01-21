Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı Bursa'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan uyuşturucu baskınında 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

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