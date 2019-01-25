0553 313 94 23

Bursa'da ulaşım 'rayı'na giriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2035 yılında öngörülen 4 milyon nüfusa hizmet edecek şekilde planlanan ve raylı sistem hatlarını iki katına çıkaracak Ulaşım Ana Planı, oy birliğiyle kabul edildi.

25 Ocak 2019 Cuma 22:49
Bursa'da ulaşım 'rayı'na giriyor

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı üçüncü oturumu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi. 39 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda, Bursa Ulaşım Ana Planı da onaylandı.

TOPLU TAŞIMA ODAKLI

Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş, Bursa Ulaşım Ana Planı’nın toplu taşıma odaklı, ulaşım türler arasında entegrasyona önem veren bir stratejik planlama çalışması olduğunu söyledi. Proje ile birlikte hızlı ve yüksek kapasteli toplu taşıma şebekesinin geliştirilmesi, otomobile olan bağlılığın azaltılması, motorsuz ulaşımın teşvik, çevrenin korunması ve ekonomik verimlilik gibi hedeflerin gözetildiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Geçen sene Mart ayından beri üzerinde çalıştığımız master planıyla ilgili meclis kararını almış olduk. Oy birliğiyle geçen bir karar oldu. Destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bursa’nın 2035 yılında öngörülen 4 milyon 50 bin 500 nüfusuna tasarlanan Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP) çerçevesinde sıfırdan kurumsal bir sistem oluşturularak, kent içi ulaşım sistem 2035 yılına kadar problemsiz işleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak.

238,6 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU

Mart 2019 itibariyle faaliyete geçtiğinde Türkye’ye örnek olacak proje kapsamında, metro hattı 114 kilometreye uzatılarak, raylı sistemlerle bağlantılı 18 adet aktarma istasyonu hizmete alınacak. Uygulama kapsamında, tüm ulaşım türler ve diğer belediye hizmetlerinde ortak ücret toplama sistemine geçilecek. 228 kilometrelik karayolu aksı, 60 adet kavşak düzenlemesi, 59 yeni kavşak yapımı, 50 kilometrelik karayolu kordoru revzyonu gibi yatırımları da çeren proje tamamlandığında, 37 adet park et-devam et alanı, 238,6 kilometrelik bisiklet yolu planlaması, 88.58 kilometre yaya bölgesi, 10 kilometrelik bisiklet yolu projesi ve 5 kilometrelik yaya aksı Bursalıların hzmetine sunulmuş olacak.

METRO ÇİFTE KATLANIYOR

Bursa Ulaşım Ana Planı kapsamında mevcut 2 hata ilave olarak 2 yeni metro hattı daha inşa edilecek. 22,7 kilometrelik Emek-Arabayatağı metro hattı 4,9 kilometre uzatılarak, Şehir Hastanesi ile birleştirilecek. 43 kilometre olan Ünversite-Kestel metro hattı da 12 kilometre uzatılarak Görükle’ye taşınacak. Proje ile birlikte 24 istasyona sahip Emek-Arabayatağı metro hattına 4 istasyon, 41 istasyona sahp olan Ünversite-Kestel hattına da 9 yeni istasyon ilave edilecek. Bursa Ulaşım Ana Planı çerçevesinde 28,8 kilometre uzunluğa sahip Çalı-Acemler-Gürsu metro hattı ile 20,7 kilometre uzunluğa sahip Çalı-FSM-Demirtaş metro hattı, 2 yeni metro hattı olarak Bursalılara hizmet veirr hale gelecek. Çalı-AcemlerGürsu metro hattında 23, Çalı-FSMDemirtaş metro hattında 17 istasyon yer alacak. Tüm uygulamaların tamamlanmasıyla birlikte raylı sistem uzunluğu, 54,6 kilometreden 114,4 kilometreye çıkmış olacak.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:49
  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    2. Mısır'da binlerce adi mahkuma af
    3. Türkiye "isim anlaşması"nı..
    4. Brezilya'da maden atık barajı çöktü
    5. Durak harici duran otobüs kazaya neden..
    6. Fransa'da mahkemeden biber gazı..
    7. BM'den Suudi Arabistan ve Hindistan'a..
    8. "Venezuela'nın egemenliğine kasteden..
    9. Maçın ardından
    10. Tüfekle oynayan çocuğun sonu kötü oldu
    11. İzmir'de deprem! Birçok ilçede..
    12. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    13. Akıncı ile görüşen Çavuşoğlu açıkladı:..
    14. İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    15. Mustafa Kemal istismarını böyle..
    16. Trump'tan beyin yakan açıklama!..
    17. Maduro'dan ABD'ye bir tepki daha!..
    18. ABD'nin Afganistan saldırılarındaki..
    19. Tüfekle oynayan çocuk ağzından yaralandı
    20. Çipras: Bugün tarihi bir gün
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    "Benzerini Türkiye'de oynayacaklar"
    "Benzerini Türkiye'de oynayacaklar"