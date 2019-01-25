Bursa'da ulaşım 'rayı'na giriyor

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı üçüncü oturumu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi. 39 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda, Bursa Ulaşım Ana Planı da onaylandı.

TOPLU TAŞIMA ODAKLI



Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş, Bursa Ulaşım Ana Planı’nın toplu taşıma odaklı, ulaşım türler arasında entegrasyona önem veren bir stratejik planlama çalışması olduğunu söyledi. Proje ile birlikte hızlı ve yüksek kapasteli toplu taşıma şebekesinin geliştirilmesi, otomobile olan bağlılığın azaltılması, motorsuz ulaşımın teşvik, çevrenin korunması ve ekonomik verimlilik gibi hedeflerin gözetildiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Geçen sene Mart ayından beri üzerinde çalıştığımız master planıyla ilgili meclis kararını almış olduk. Oy birliğiyle geçen bir karar oldu. Destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bursa’nın 2035 yılında öngörülen 4 milyon 50 bin 500 nüfusuna tasarlanan Bursa Ulaşım Ana Planı (BUAP) çerçevesinde sıfırdan kurumsal bir sistem oluşturularak, kent içi ulaşım sistem 2035 yılına kadar problemsiz işleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak.



238,6 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU



Mart 2019 itibariyle faaliyete geçtiğinde Türkye’ye örnek olacak proje kapsamında, metro hattı 114 kilometreye uzatılarak, raylı sistemlerle bağlantılı 18 adet aktarma istasyonu hizmete alınacak. Uygulama kapsamında, tüm ulaşım türler ve diğer belediye hizmetlerinde ortak ücret toplama sistemine geçilecek. 228 kilometrelik karayolu aksı, 60 adet kavşak düzenlemesi, 59 yeni kavşak yapımı, 50 kilometrelik karayolu kordoru revzyonu gibi yatırımları da çeren proje tamamlandığında, 37 adet park et-devam et alanı, 238,6 kilometrelik bisiklet yolu planlaması, 88.58 kilometre yaya bölgesi, 10 kilometrelik bisiklet yolu projesi ve 5 kilometrelik yaya aksı Bursalıların hzmetine sunulmuş olacak.

METRO ÇİFTE KATLANIYOR

Bursa Ulaşım Ana Planı kapsamında mevcut 2 hata ilave olarak 2 yeni metro hattı daha inşa edilecek. 22,7 kilometrelik Emek-Arabayatağı metro hattı 4,9 kilometre uzatılarak, Şehir Hastanesi ile birleştirilecek. 43 kilometre olan Ünversite-Kestel metro hattı da 12 kilometre uzatılarak Görükle’ye taşınacak. Proje ile birlikte 24 istasyona sahip Emek-Arabayatağı metro hattına 4 istasyon, 41 istasyona sahp olan Ünversite-Kestel hattına da 9 yeni istasyon ilave edilecek. Bursa Ulaşım Ana Planı çerçevesinde 28,8 kilometre uzunluğa sahip Çalı-Acemler-Gürsu metro hattı ile 20,7 kilometre uzunluğa sahip Çalı-FSM-Demirtaş metro hattı, 2 yeni metro hattı olarak Bursalılara hizmet veirr hale gelecek. Çalı-AcemlerGürsu metro hattında 23, Çalı-FSMDemirtaş metro hattında 17 istasyon yer alacak. Tüm uygulamaların tamamlanmasıyla birlikte raylı sistem uzunluğu, 54,6 kilometreden 114,4 kilometreye çıkmış olacak.