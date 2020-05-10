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Aktüel

Bursa'da tüfekle vurduğu kargaları ağaçlara astığı iddia edilen kişiye hayvanseverlerden tepki

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:52:49 -
Bursa'da tüfekle vurduğu kargaları ağaçlara astığı iddia edilen kişiye hayvanseverlerden tepki

BURSA (AA) - Bursa'da hayvanseverler, av tüfeğiyle vurarak telef ettiği kargaları bahçesindeki ağaçlara astığı iddia edilen kişiye tepki gösterdi.

Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneği (Patisev) Başkanı Mefaret Özmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yıllardır sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Nilüfer ilçesinde sokak hayvanlarını beslerken çevredeki incir bahçesinde üzücü bir durumla karşılaştıklarını belirten Özmez, şöyle konuştu:

"Bu kişi kargaları tüfekle telef ettikten sonra ağaçlara asıyormuş. Ördek avlamak için yavru ördekleri de öldürüp astığı söyleniyor. Bahçede iki köpek de aç ve sefil durumda. Bahçe sahibi bu hayvanlara çok büyük eziyette bulunuyor. Telef olan kargaları gören diğer kargaların çırpınışlarını görmeniz lazım."

Özmez, gereken işlemin yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

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