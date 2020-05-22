  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Aktüel

Bursa'da tırda yaklaşık 2 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:38:30 -
Bursa'da tırda yaklaşık 2 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

BURSA (AA) - Bursa'da tırda 2 bin şişeye yakın kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan kente yüklü miktarda kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.

Bulgaristan plakalı tırı takibe alan ekipler, aracı Osmangazi ilçesinde durdurdu.

Tırda yapılan aramada 2 bin şişeye yakın gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Ekiplerce G.D, Ş.Ç. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı