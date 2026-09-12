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Yerel Bursa'da ters yola giren alkollü sürücü gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Yerel

Bursa'da ters yola giren alkollü sürücü gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

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Bursa'da ters yola giren alkollü sürücü gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Osmangazi'de gece durdurulan Büşra A., bayılma numarasının ardından anayola fırladı; polis son anda kurtardı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde anayolda ters yöne giren alkollü sürücü Büşra A., polis ekipleri tarafından durdurulunca kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ve polis ekiplerine hakaret etti, gazetecilere tükürüp polis aracına saldırdı.

Yanında erkek arkadaşı bulunan Büşra A., ekiplerin müdahalesiyle karşılaşınca ortalığı birbirine kattı. İkisi birlikte polise direndi.

Gazetecilerin "Sanatçıya böyle şeyler yakışıyor mu?" sorusu üzerine kameraya tüküren kadın, bir yandan da polis ekiplerine tepki gösterdi. Büşra A., olay sırasında sanatçı olduğunu iddia etti.

Bayılma numarası yapıp anayola fırladı

Kontrol altına alınmaya çalışılırken bir ara bayılma numarası yapan Büşra A. yere yattı. Kısa süre sonra yeniden ayağa kalktı, bu kez polis aracına saldırdı.

Müdahale sırasında polislerin elinden kurtulan kadın, anayola doğru koşmaya başladı. Peşinden koşan ekipler, seyir halindeki araçların çarpmasına ramak kala Büşra A.'yı yakalayarak yolun dışına çıkardı. Yaşananlar, çevrede bulunanların ve gazetecilerin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınan Büşra A. ile erkek arkadaşı H.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.A.'nın "yağma, gasp, tehdit, hakaret, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma", Büşra A.'nın ise "tehdit, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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