Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için denetleme yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Acemler uygulama noktasında görev yapan polis ekipleri, 16 ALC 898 plakalı otomobili durdurdu.

Bu sırada polisin elindeki alkol şişesini gördüğünü fark eden sürücü K.D (23), polisin "dur" ihtarına rağmen kaçtı.

Yaşanan 5 kilometrelik kovalamacanın ardından alkollü sürücü, Kültürpark civarında yakalandı.

1,63 promil alkollü çıkan sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için para cezası, alkollü araç kullandığı için trafik cezası verilirken, ehliyetine el konuldu ve arabası bağlanarak, adli işlem yapıldı.

Öte yandan, Acemler uygulama noktasında bir sürücü de polise zorluk çıkarma ve mukavemetten gözaltına alındı ve aracı bağlandı.



