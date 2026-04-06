Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 00.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Güçlü Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Arbede sırasında Murat K. ve Ayhan T., bacaklarına isabet eden kurşunlarla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çekirge devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde 11 adet boş kovan toplandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürdürülüyor.