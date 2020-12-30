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Aktüel Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Aktüel

Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:34:41 -
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

BURSA (AA) - Bursa'da oğulları Şenol Rençber'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan anne ve babanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Telat Rençber ve Ayşe Rençber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı, tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Telat Rençber'in olay öncesinde bir plan kurup yanına demir levye aldıktan sonra, eşi Ayşe Rençber'i aradığını, eylemi kolay gerçekleştirebilmek için döner hazırlatıp içine uykuya neden olan psikiyatri hapı koydurduğunu belirtti.

Sanıkların ortak suç işleme iradesi ve kararı kapsamında beraber hareket ettiklerine işaret eden savcı, komşu ve akrabalarına karşı giriştiği cinsel nitelikli yüz kızartıcı eylemleri sebebiyle kendilerini sürekli utandıran oğullarını öldürmeye kesin ve koşulsuz olarak karar verdiklerinin anlaşıldığını ifade etti.

Sanıkların kurdukları plan dahilinde hareket ederek, ilacın etkisiyle sersemleyen oğullarını öldürdüklerini anlatan savcı, sanık anne ve babanın, "Altsoy, üst soydan birine, eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklar, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mart'ta Kestel ilçesi Gürsu TOKİ yolundaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını almış, cesedin evli ve bir çocuk babası olan Şenol Rençber'e (34) ait olduğu belirlenmişti.

Rençber'in 9 Mart'ta Bursa Adalet Sarayına geldiğini ve buradan babası Telat Rençber ile birlikte çıktığını belirleyen ekipler, 16 Mart'ta oğullarını öldürdükleri suçlamasıyla maktulün anne ve babasını gözaltına almıştı. Baba Rençber oğlunu öldürdüğünü itiraf etmiş, Telat ve Ayşe Rençber çifti tutuklanmıştı.

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