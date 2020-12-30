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Aktüel Bursa'da narkotik operasyonuna mahalleliden alkışlı destek
Aktüel

Bursa'da narkotik operasyonuna mahalleliden alkışlı destek

11 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:10:14 -
Bursa'da narkotik operasyonuna mahalleliden alkışlı destek

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler İ.A, V.K, F.K, K.Ç, E.İ, G.Y, E.G, M.S.İ, Ö.O, M.Ş. ve S.Ş'yi yakaladı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 410 gram metamfetamin, 365 gram sentetik uyuşturucu, 70 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Çevredeki vatandaşların bazıları evlerinin balkon ve pencerelerinden gözaltına alınan şüphelileri götüren narkotik polislerine alkışlarla destekte bulundu.

Polisler de araçların sirenlerini çalarak vatandaşlara karşılık verdi.

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