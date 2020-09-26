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Aktüel Bursa'da mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Bursa'da mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:00:36 -
Bursa'da mobilya yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'da mobilya yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İznik-Yenişehir karayolunda Yenişehir'den İznik istikametine giden Erhan G. (27) idaresindeki 16 KPL 99 plakalı mobilye yüklü kamyonet, Derbent köyü yakınlarında devrildi.

Sürücü ve yanındaki Erol Y. (34), kamyonette sıkıştı.

Söz konusu kişiler, sıkıştıkları yerden bölgeye gelen itfaiye ekiplerince uzun uğraşların ardından çıkarıldı.

Erhan G. ile Erol Y. Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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