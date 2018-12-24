0553 313 94 23

Bursa'da korkutan kaza: 19 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:20
Bursa'da korkutan kaza: 19 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir cenaze törenine katılanları taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 E 4603 plakalı midibüs, Bursa istikametine dönüşe geçtiği sırada Nalınlar Mahallesi yakınlarında, lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, midibüste bulunanlardan 19'u yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 08:16
  1. Bursa
  2. trafik kazası
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
    1. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal..
    2. Bursa'da korkutan kaza: 19 yaralı
    3. Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir
    4. Trump'tan Erdoğan tweeti: Köklerini..
    5. Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu..
    6. Açıkladılar! 'PKK ile görüştük ama..
    7. Tam 42 kilo! Oltayla yakaladı, bu pozu..
    8. Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı..
    9. Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü..
    10. 'FETÖ elebaşı polis apoletlerini okumuş'
    11. Katil İsrail'e sert uyarı! Tepkimiz..
    12. Yenikapı-Hacıosman metro seferleri..
    13. İstanbullular dikkat! Metro seferleri..
    14. 'Muhsin Yazıcıoğlu milletin adamıydı'
    15. Meteoroloji saat verdi! Balkanlardan..
    16. Gece yarısı geldiler... 8 bin asker..
    17. ABD, Suriye'den çekilme kararını..
    18. Yerli sistemler teyakkuzda! İHA'lara..
    19. Katil İsrail'e sert uyarı! Tepkimiz..
    20. ABD, Suriye'den çekilme kararını..
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi
    Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi
    “Hem Bolton, hem de Erdoğan şok oldu! Hazırlıksız yakalayan Erdoğan daha da bindirdi”
    “Hem Bolton, hem de Erdoğan şok oldu! Hazırlıksız yakalayan Erdoğan daha da bindirdi”