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Aktüel Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:45:00 -
Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kazım Aydın (78) idaresindeki 16 TN 796 otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolu Polis Hatıra Ormanı yakınında Hava Nur Köstereli'nin kullandığı 16 ECM 61 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı araçtaki Ali Akgün (71) ile hafif ticari aracın sürücüsü ve Fatma Köstereli (65) yaralandı.

Kazım Aydın'ın cesedi 112 Acil Servis ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

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Yorumlar

karlıdağlar

hangi trafik hatası yüzünden çarpıştılar? bunu da bilelim!
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