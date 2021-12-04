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Kültür - Sanat Bursa’da kitap şöleni coşkuyla başladı
Kültür - Sanat

Bursa’da kitap şöleni coşkuyla başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katıldığı kitap fuarı, coşkulu törenle açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:10:00 -
Bursa’da kitap şöleni coşkuyla başladı

HASAN ÖZAN  BURSA

Büyükşehir Belediyesi tarafından birincisi 2019 yılında düzenlenen ve kitapseverlerin büyük beğenisini kazanan Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, kapılarını ikinci kez Bursalılara açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden fuarı gerçekleştiremediklerini hatırlatarak, “Görüyorum ki büyük hasret varmış. Yoğun katılımdan belli oluyor” dedi. Teknolojik dönüşüme rağmen kitapların insan hayatının olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu organizasyonda rahmetli Hilmi Ziya Ülken anısına panel sergi ve hatıra kitap hazırladık” diye konuştu.

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