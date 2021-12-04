Bursa’da kitap şöleni coşkuyla başladı

HASAN ÖZAN BURSA

Büyükşehir Belediyesi tarafından birincisi 2019 yılında düzenlenen ve kitapseverlerin büyük beğenisini kazanan Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, kapılarını ikinci kez Bursalılara açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden fuarı gerçekleştiremediklerini hatırlatarak, “Görüyorum ki büyük hasret varmış. Yoğun katılımdan belli oluyor” dedi. Teknolojik dönüşüme rağmen kitapların insan hayatının olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu organizasyonda rahmetli Hilmi Ziya Ülken anısına panel sergi ve hatıra kitap hazırladık” diye konuştu.