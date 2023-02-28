Bursa'da kaza: 2 yaralı
Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa-İnegöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
K. Ş. idaresindeki 16 AUM 828 plakalı motosiklet, Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde, O. Ş'nin kullandığı 06 GD 892 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan E. Y. (19) yaralandı.
İlk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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