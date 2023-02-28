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Aktüel Bursa'da kaza: 2 yaralı
Aktüel

Bursa'da kaza: 2 yaralı

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 21:31:00 -
Bursa'da kaza: 2 yaralı

Bursa-İnegöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

K. Ş. idaresindeki 16 AUM 828 plakalı motosiklet, Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde, O. Ş'nin kullandığı 06 GD 892 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan E. Y. (19) yaralandı.

İlk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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