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Aktüel Bursa'da kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu
Aktüel

Bursa'da kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:28:47 -
Bursa'da kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

İlçe kırsalındaki Soğucak Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fehmi Arık'a (72) geçen pazartesi yemek götüren komşuları, bu kişinin evde olmadığını fark etti.

Çevrede arama yapan ancak Arık'ı bulamayan mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Mustafakemalpaşa Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA Arama Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ve Yıldırım Arama Kurtarma ekiplerince dün arama çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 50 kişilik ekip ile iz takip ve kadavra köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında, ormanlık alanda bir şapka bulundu.

Çalışmalar, Fehmi Arık'a ait olduğu belirlenen şapkanın görüldüğü bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekipler tarafından bulunan Arık'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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