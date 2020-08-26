  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da Fırtına-16 uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da Fırtına-16 uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 07:06:11 -
Bursa'da Fırtına-16 uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ve 12 kilogram esrar ele geçirildi, yabancı uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasadışı yollardan Türkiye'ye uyuşturucu sokanlara yönelik Fırtına-16 (F-16) adı verilen operasyon düzenlendi.

Ekiplerce durdurulup emniyet otoparkına çekilen şüpheli otomobilde narkotik arama köpeği Fırtına'nın da desteğiyle arama yapıldı. Aramada, aracın motor kaputu, arka tamponu ve torpidosunda hazırlanan özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ve 12 kilogram esrar bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli A.J'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu hap ve esrarın bugüne kadar Bursa'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar alacaklara tavsiyelerde bulunarak Mart 2021 için kritik bir müjde haberi verdi.
İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüşle ilgili flaş açıklamalar

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş, yeniakit.com.tr'de soruları yanıtladı. Memiş, altın ve gümüşle ilgili kritik açıklamalarda b..
Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’
Gündem

Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, emekliliğe ayrılan Fatih Portakal ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan, Fatih Portakal’ın habe..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı