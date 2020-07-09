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Aktüel

Bursa'da FETÖ'nün "gaybubet evleri"ne operasyon: 14 gözaltı

Firari örgüt üyelerinden bazılarının yakalandığı dubleks dairede, katlar arasında gizli geçiş ve saklanma yerleri tespit edildi - Gözaltına alınanlardan Erol Mutlu'nun, daha önce Adalet Bakanlığında daire başkanlığı yaptığı ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:38:37 -
Bursa'da FETÖ'nün "gaybubet evleri"ne operasyon: 14 gözaltı

BURSA (AA) - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda, daha önce Adalet Bakanlığında daire başkanlığı yapan Erol Mutlu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyalarından gözaltı kararları verilen 15 kişi ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlünün yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce, örgüt üyeleri tarafından kullanılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda zanlılardan 14'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerden Erol Mutlu'nun daha önce Adalet Bakanlığında daire başkanlığı yaptığı ve Bursa hakimliği görevindeyken 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği, Hayati Canlılar'ın ise kapatılan Bursa Girişimci İş Adamları Derneğinin (BUGİAD) eski başkanlarından olduğu öğrenildi.

Zanlılar arasında FETÖ'nün sözde "bölge üniversite mesulü", "eyalet talebe mesulü", "mezun mesulü", "küçük bölge sorumlusu", "mütevelli üyesi" ve "ev ablası" ile meslekten ihraç edilmiş teğmenin bulunduğu bildirildi.

- Dubleks dairede gizli geçiş ve bölmeler

Öte yandan, örgüt üyeleri tarafından kullanılan dubleks dairedeki gizlenme yöntemleri de dikkati çekti.

Bazı şüphelilerin, polisleri fark edince katlar arasındaki gizli geçiş ve saklanma yerlerine girdikleri ancak ekiplerden kaçamadıkları belirtildi.

Adreslerdeki aramalarda, zanlılar için hazırlanmış sahte kimlikler ile başkaları adına düzenlenmiş doktor raporları ele geçirildi.

Polis, diğer 3 firariyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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