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Aktüel Bursa'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Bursa'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-29 03:56:15 -
Bursa'da evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cuma Mahallesi Ali Kahya Sokak'ta bulunan üç katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangını izlemek için kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi.

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