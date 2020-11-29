  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi
Aktüel

Bursa'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 01:44:01 -
Bursa'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla durdurulan araçta 1022 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından şehir dışından İnegöl'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı tespit edilen araç, ilçe girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1022 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan A.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken şüpheliler A.O. ve A.H. ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fakir öldü dediler, serveti dudak uçuklattı! İşte Maradona'dan kalanlar...
Spor

Fakir öldü dediler, serveti dudak uçuklattı! İşte Maradona'dan kalanlar...

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin haberler yer a..
Can Ataklı Bilim Kurulu'nda diyerek istifaya çağırdığı doktor tarafından rezil oldu
Gündem

Can Ataklı Bilim Kurulu'nda diyerek istifaya çağırdığı doktor tarafından rezil oldu

TELE1'de hükümete karşı propaganda yayınları yapan Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi'nde karaladığı yazıyla Bilim Kurulu üyelerinin ismini yazar..
CANLI YAYIN! Biden-FETÖ-Arınç işbirliğiyle Türk siyaseti yeniden mi dizayn edilecek? Canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Biden-FETÖ-Arınç işbirliğiyle Türk siyaseti yeniden mi dizayn edilecek? Canlı yayında flaş açıklamalar

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde önemli katkıları olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.t..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay