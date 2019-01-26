Bursa'da çok acı olay! Yangın çıkan evde yatalak babalarını unuttular Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap evde çıkan yangında ev sakinleri kurtulurken, yatalak hasta olan babaları yaşamını yitirdi.

Bursa'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yatalak olan ev sahibi Kazım Kabakçı (70), yanarak can verdi.



İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde Kabakçı ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Zühtü Kabakçı (40) ile eşi Aydanur (35) ve kız kardeşi Elif Kabakçı (16), yanan evin penceresinden atlayarak dışarı çıktı. Ancak Kabakçı kardeşlerin yatalak olan babaları Kazım Kabakçı, evde mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Kazım Kabakçı'nın birinci katta yatağında cansız bedenine ulaşıldı. Kabakçı'nın cesedi, morga kaldırılırken, evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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