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Aktüel Bursa'da cinayet işlediği öne sürülen şüpheli, aracında intihar etti
Aktüel

Bursa'da cinayet işlediği öne sürülen şüpheli, aracında intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:03:13 -
Bursa'da cinayet işlediği öne sürülen şüpheli, aracında intihar etti

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde cinayet işlediği ileri sürülen şüpheli, aracında tabancayla intihar etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Sanayi Bölgesi'nde bir arazinin bekçiliğini yapan Hakan Doğan'ın (43) gece saatlerinde başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, katil zanlısı Aybars Y'nin, Mustafakemalpaşa ilçesinde olduğunu belirledi.

Aracı takibe alınan şüpheli, polise yakalanacağını anlayınca tabanca ile kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

Cesetler, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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