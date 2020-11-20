Bursa'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hemşire Emine Ezen'in (40) hayatını kaybettiğini duyurdu.
Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada Ezen'in hayatını kaybettiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim."