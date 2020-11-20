  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Aktüel

Bursa'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-20 01:12:50 -
Bursa'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hemşire Emine Ezen'in (40) hayatını kaybettiğini duyurdu.

Müdürlüğün internet sitesinden yapılan açıklamada Ezen'in hayatını kaybettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mareşal Wigston'dan TF-X açıklaması: İngiltere ve Türkiye arasındaki...
Dünya

Mareşal Wigston'dan TF-X açıklaması: İngiltere ve Türkiye arasındaki...

TF-X ve T129 ATAK ile ilgili paylaşımda bulunan İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Michael Wigston, yeni nesil savaş uçağı TF-X'..
Savcı Sayan: Nasıl izah edecekler, çok merak ediyorum
Gündem

Savcı Sayan: Nasıl izah edecekler, çok merak ediyorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin, tıklım tıklım şekilde yapılan ulaşım şeklini nasıl izah edec..
Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, büyük vaat ve namus sözleriyle İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İm..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay