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Aktüel Bursa'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Aktüel

Bursa'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:13:52 -
Bursa'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Duaçınarı Mahallesi'nde M.S. ile akrabası olduğu öğrenilen Kerem Yılmaz G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, Kerem Yılmaz G'yi bıçakla sırtından yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kerem Yılmaz G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.S. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

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