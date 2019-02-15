0553 313 94 23

Bursa’da 6 puanlık maç

Bursaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile çok kritik bir maça çıkacak.

15 Şubat 2019 Cuma 11:13
Bursa’da 6 puanlık maç

Bursaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile çok kritik bir maça çıkacak.


Yeşil-beyazlı takım yarın sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor ile çok kritik bir müsabaka oynayacak. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve düşme potasına yaklaşan Timsah, yarınki maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Bursaspor, 24 puanla 13., Çaykur Rizespor ise 22 puanla 16. sırada yer alıyor. Ayrıca ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



Ligde 32 randevu


Her iki takımda ligde yarınki müsabakayla birlikte 32. kez karşı karşıya gelecek. Bu zamana kadar oynanan 31 maçta Bursaspor’un galibiyetlerde 14-12’lik üstünlüğü bulunuyor. Taraftarlar arasındaki 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 41 gol atarken, kalesinde ise 46 gol gördü.



Bursaspor sahasında kaybetmiyor


Bursaspor ile Çaykur Rizespor arasında Bursa’da oynanan maçlarda ise ev sahibi takımın ezici bir üstünlüğü bulunuyor. 15 Süper Lig maçında 11 kez Timsah, 1 kez Rize ekibi kazandı. 3 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Rizespor, Bursa deplasmanında son galibiyetini 1988 Ağustos ayında elde etti.



Sakatlıklar can sıkıyor


Zorlu müsabaka öncesinde yeşil-beyazlı takımda sakat futbolcuların çokluğu göze çarpıyor. Sezon başında bu yana gol yollarında büyük sıkıntı çeken Bursaspor’da golcü oyuncu Diafra Sakho, Kubilay Kanatsızkuş ve Tunay Torun ile cezalı Aytaç Kara bu müsabakada forma giyemeyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri yeniden canlanıyor
    1. Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
    2. Samsun'daki silahlı kavga
    3. İki yıla kadar hapis gerektiren..
    4. Atiker Konyaspor: Her şey sahada..
    5. Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle..
    6. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    7. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
    8. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
    9. Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam..
    10. Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü
    11. Yenimahalle’de unutulmaz Sevgililer..
    12. Kars’ta belediye kaldırımların karını..
    13. Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun..
    14. Barcelona, Valverde'nin sözleşmesini..
    15. Başkan Yaşar: “Şentepe şenlendi”
    16. İran'dan Varşova Konferansı'na..
    17. Şenol Güneş kararını verdi! Ricardo..
    18. İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı
    19. Aile sorunlarına İslami pansuman
    20. Ankara merkezli FETÖ operasyonu!..
    21. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen..
    22. 93 yaşında yeniden aday oldu
    23. Çanakkale'de kar yağışı
    24. Kaymakam Aydın, sınır kapısında..
    25. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi..
    26. Yaşama tutunduğu futbolda engeline de..
    27. Kadir Bütüner güven tazeledi
    28. Barcelona, Valverde’nin sözleşmesini..
    29. Karlıova bu kış adıyla özdeşleşti
    30. Besicilerin hayatı 12 ay naylon..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi