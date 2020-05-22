Bursa turizmde pandemi sonrasına hazırlanıyor

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası turizmine yönelik, doğa yürüyüşü, ekolojik turizm, dinlenme, piknik, aile ile vakit geçirme gibi aktiviteleri içeren günübirlik, 2 ya da 3 günlük rotalar hazırlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Turizm Platformu üyeleriyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu moderatörlüğünde, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Aktaş, Kovid-19 salgınıyla birlikte doğa, sağlık, inanç ve kültür turizminin önem kazandığını, bu alanlarda zengin özelliklere sahip Bursa'nın dünyaya anlatılması noktasında yürütülen çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında yapılan turizme yönelik çalışmaların Bursa'yı konaklama verilerinde "Türkiye'nin en fazla turist çeken 4. şehri" konumuna yükselttiğini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tamamen yok olduğunda, gayretimizin karşılığını daha iyi şekilde alacağımıza inancımız tam. Bu süreçte yeni rotalar belirliyor, yurt dışındaki paydaşlarımız ile görüşmelerimizi artırarak sürdürüyoruz. Pandemi sonrasında insanlar, kalabalık yerlerden ziyade daha sakin ve doğayla iç içe tatiller yapmayı isteyecektir. İç turizmin dış turizme tercih edileceği, sağlık, arınma ve yenilenmede farkındalık olacağı beklentisinden yola çıkarak, yeni rota hazırlıklarına başladık. Bursa'nın doğası, ormanları, dağları, şifalı suları, denizi, gölleri, akarsuları ve şelalelerinin vurgulandığı doğa yürüyüşleri, ekolojik turizm, dinlenme, piknik, aile ile vakit geçirme gibi aktiviteler etrafında şekillenen günübirlik, 2 ya da 3 günlük rotalar hazırlandı."

Aktaş, rotaların tanıtımlarının basılı ve dijital ortamlar üzerinden yapılacağını ifade ederek, "www.bursa.com.tr" internet sitesinin yenilendiğini, sitenin İngilizce ve Arapçaya tercümesine yönelik çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.