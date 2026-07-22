Bursa Ticaret Borsası üyesi 5 firma, İSO ikinci 500 listesinde

Bursa Ticaret Borsası üyesi 5 firma, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasında listeye girme başarısı gösterdi. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, İSO 500 ile birlikte Türkiye'nin en büyük ilk 1000 sanayi kuruluşu arasında Borsa üyesi 16 firmanın bulunmasının, Bursa'nın tarımve gıda sanayisindeki güçlü konumunun önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl açıkladığı ve Türkiye sanayisinin en kapsamlı performans göstergeleri arasında yer alan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi. Listede yer alan 29 Bursalı firmayı tebrik eden Başkan Özer Matlı, araştırmanın Bursa'nın üretim kapasitesini, sanayideki rekabet gücünü ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Başkan Matlı, borsa üyesi firmaları kutladı

Araştırmada Türkiye'nin devleri arasına giren Harput Tekstil, Yörsan Süt ve Süt Ürünleri, Bolacalar Un'un Mudanya Şubesi, Fistaş Fantazi İplik ile Akbaşlar Tekstil'in,bağlı bulundukları odaların yanı sıra kotasyona konu ürünlerin alım satımı dolayısıyla aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası üyesi olduklarını ifade eden Başkan Özer Matlı, "Ülkemizin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sunarak İSO İkinci 500 listesinde yer alma başarısı gösteren Bursalı tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. Ayrıca Borsamız çatısı altında bulunan ve bu önemli başarıya imza atan üyelerimizi, yöneticilerini ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Bursa TB üyeleri ilk 1000 listesine damga vurdu

İSO 500 ve İkinci 500 araştırmaları birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin en büyük ilk 1000 sanayi kuruluşu arasında Bursa'dan 60 firmanın yer aldığını kaydeden Başkan Özer Matlı, bu firmalardan 16'sının Bursa Ticaret Borsası üyesi olmasının, Bursa'nın özellikle tarım ve tarıma dayalı gıda sanayisindeki güçlü üretim altyapısını ortaya koyduğunu söyledi. Başkan Matlı, "Tarımsal üretimden sanayiye uzanan güçlü değer zinciri, Bursa'nın üretim kabiliyetini ve rekabet gücünü her geçen yıl daha da ileri taşıyor. İlk 1000 sanayi kuruluşu arasında 16 üyemizin yer alması, Bursa Ticaret Borsası üyelerininüretim, kalite ve katma değer odaklı çalışmalarının somut bir sonucudur" diye konuştu.

İkinci 500'ün zirvesinde gıda sanayisi yer alıyor

İSO'nun sektör dağılımına ilişkin verilerin de dikkat çekici olduğunun altını çizen Başkan Özer Matlı, İkinci 500 sanayi kuruluşu arasında 107 firmayla gıda ürünleri sanayisinin ilk sırada yer aldığını ifade etti. Gıda sanayisinin, tarımsal üretimin katma değere dönüşmesinde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Matlı, "Gıda ürünleri sanayisinin listenin zirvesinde yer alması, sektörün ülkemiz ekonomisi açısından stratejik önemini bir kez daha göstermektedir. Bursa da güçlü tarımsal üretimi, gelişmiş gıda sanayisi ve ihracat kapasitesiyle bu alandaki öncü şehirlerden biridir. Bursa Ticaret Borsası olarak üreticilerimiz ve sanayicilerimizin daha yüksek katma değer üretmelerini sağlayacak çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.