Bursa köftesi tarifi nasıl yapılır? 10 Numara köfte yapmanın sırları... Kendine hayran bıraktı

Bursa köftesi tarifi

Malzeme listesi

500 gram kıyma

1 paket karbonat

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yarım bardak su

1 su bardağı galeta unu yada bayat ekmek

1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet soğan

Bursa köftesi tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak 1 paket karbonatı su bardağının içerisine dökün ve üzerine 1 tatlı kaşığı limon ve yarısına kadar su ekleyip karıştırın. 500 gram kıymayı bir kase içerisine alın ve üzerine karbonatlı suyu boşaltın. Kıyma suyu çekene kadar elinizle yoğurun. Üzerine 1 su bardağı galeta unu yada ufalanmış bayat ekmek ekleyin ve yoğurun. Üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ilave edin ve yoğurmaya devam edin. Streçle kapatın ve 1 gün dolapta bekletin. Dinlenen kıymalı harcın içerisine 1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı ilave edin ve yoğurun. Döküm bir tavayı ısınması için ocağa alın. Ardından kıymalı harçtan pinpon topu büyüklüğünde parçalar alın ve hafif ince olacak şekilde üzerine bastırın ve şekil verin. Sonrasında köfteleri ısınmış olan tavanın üzerinde iki tarafıda kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

Köftenin sırrı nedir?

Lezzetli köftenin sırrı, yağlı ettir. Sığır döşü, yani dananın kaburga kısmı köfte için doğru eti sağlar. Köfte karışımına kırılacak bir yumurta köftenin dağılmamasını sağlar. Kabarması için de bir parça karbonat ekleyebilirsiniz.

Bursa'nın diğer meşur tarfi ise; Pideli köfte

Pideli köfte tarifi nasıl yapılır?

Malzemeleri

1 adet tırnak pide

2 yemek kaşığı tereyağı

Köfte için Malzemeler

500 gr. dana kıyma

1 adet soğan – rende

1 su bardağı ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tutam kuru kekik

Salçalı Sos için Malzemeler

2 – 3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

½ su bardağı su

Tuz

Karabiber

Servis için Malzemeler

6 adet büyük çeri domates

4 – 5 adet sivri biber

Süzme yoğurt

Pul biber

Kuru nane

Pideli köfte nasıl yapılır? Bursa usulü pideli köfte tarifi

Köfte için;

Köfte için olan tüm malzemeleri yoğurun ve ince uzun olacak şekilde şekil verin.

Harlı ateşte ısıttığınız izli tavada bütün köfteleri pişirin ve kenara alın.

Pide için;

Pideleri dikdörtgen olacak şekilde doğrayın.

Ardından bir derin tavada erittiğiniz tereyağının üzerine ekleyerek hafif kızartın.

Sosu için;

Bir sos tenceresinde tereyağını eritin.

Salçayı ekleyin ve birkaç tur kavurun.

Ardından su, tuz ve karabiberi ekleyip, bir taşım kaynatıp kenara alın.

Birleştirmek için;

Domatesleri dörde bölün. Köfteleri pişirdiğiniz izli tavada domates ve biberleri de pişirin. Servis edeceğiniz tabağın altına pideleri dizin. Pidenin üzerine köfteleri yerleştirin. Köftelerin üzerine hazırladığınız sosu dökün. Domates ve biberlerle süsleyin. Servis tabağınızın kenarına süzme yoğurt koyarak da servis edebilirsiniz.