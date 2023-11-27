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Yaşam Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Yaşam

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-27 04:03:00 -
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi de programdan kaldırıldı.

Kaynak: AA

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