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Aktüel Bursa Gemlik'te hafriyat dökülerek kirletilen doğal alanlar temizlenecek
Aktüel

Bursa Gemlik'te hafriyat dökülerek kirletilen doğal alanlar temizlenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:15:06 -
Bursa Gemlik'te hafriyat dökülerek kirletilen doğal alanlar temizlenecek

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğal alanlara döküldüğü belirlenen hafriyat ve çöpler kaldırılacak.

Umurbey Mahallesi'nde yeşil alanlara ve yol kenarlarına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce bir süredir döküldüğü belirlenen hafriyat kirliliğe neden oldu.

Mahalle sakinlerinin de tepkisi üzerine, ormanlık alana kadar uzanan hafriyat ve çöplerin toplanması için çalışma başlatıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Çevrenin kirletilmesine tepki gösteren Sertaslan, "İlçemizde bazı bölgelerin gelişigüzel hafriyat alanı haline dönüştüğünü tespit etmiş bulunmaktayız. Gerekli temizlik çalışmalarına başladık. Sorumluları bulup gereğini yapacağız." ifadesini kullandı.

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