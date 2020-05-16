Bursa Bilecik arası yarım saate düşüyor

Bursa ve Bilecik arasını 1 saatten 30 dakikaya düşürecek 40 kilometrelik Yenişehir-Bilecik karayolu çalışması büyük bir hızla sürüyor. İhaleye göre 2021 yılı sonunda bitmesi beklenen proje öne alındı. Duble yolun bu yıl sonunda bitmesi bekleniyor.

Ak Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Vildan Yılmaz Gürel ile İl Başkanı Ayhan Salman yapımı devam eden Yenişehir Bilecik karayolunda incelemelerde bulundu. Başkan Salman, ihale süresinin 2021 yılı sonuna kadar olmasına rağmen karayolu ve firma yetkililerinden 2020 yılı sonunda bitirileceği sözünü aldı.

Türkiye bir yandan korona virüs küresel salgınıyla mücadelesini tüm yönleriyle başarıyla sürdürürken yerelde ve genelde hizmet yatırımlarına da aralıksız devam ediyor. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Vildan Yılmaz Gürel, Bursa ve Bilecik arasındaki karayolu ulaşımını 1 saatten 30 dakikaya düşürecek Yenişehir-Bilecik duble yol çalışmasını yerinde inceledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu’nun da katıldığı incelemede, Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel yol çalışmasıyla ilgili kapsamlı bilgi verdi.

Yıl sonu bitecek

Bursa ve Bilecik arasındaki toplamda 40 kilometre olan duble yol çalışmasının kalan 19 kilometrelik alanı kapsayan şantiyede hummalı çalışma devam ediyor. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, “Bursa olarak, korona virüsle mücadelemizi başarıyla sürdürürken bir yandan da hizmet ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bursa ve Bilecik arasındaki ulaşımı 30 dakikaya düşürecek yol çalışmasını 2020 yılı sonunda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu noktada karayolları ve firma yetkililerinden sözünü aldık. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

19 kavşak ve 4 köprü var

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, maliyeti 256 milyon lira olan duble yolun kalan 19 kilometrelik kısmında bir tanesi köprülü kavşak olmak üzere toplam 19 adet kavşak ve 4 adet köprü bulunduğuna dikkat çekti. Esgin, “Yol medeniyettir. Bursa ve Bilecik arasında uzun zamandır beklenen yolu da tamamlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Projenin ihale süresi 2021 yılı sonuna kadar olmasına rağmen gerek Karayolları Bölge Müdürümüz Ömer Güzel’den gerekse de firma yetkililerinden yolun 2020 yılı sonunda tamamlanmasının sözünü aldık. Şimdiden Yenişehir’e, Bursa’mıza ve Bilecik ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de, yol çalışmasıyla ilgili karayolları ve firma yetkililerine teşekkür ederek, projenin tüm aşamalarının yakın takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.