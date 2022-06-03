Büro Memur- Sem: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin

YENİ AKİT ANKARA

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı mayıs ayı enflasyon rakamları üzerinden hükümete çağrı yaptı.

Döviz kuru ve enflasyon oranlarındaki artışın toplu sözleşme ile elde edilen kazanımları yok ettiğini belirten Yazgan, “kamu görevlileri ekonomik koşullar nedeniyle aylardır kemer sıkıyor ancak artık sıkılacak kemer kalmadı” ifadelerini kullandı. Yazgan, Ocak-Haziran 2022 dönemi maaş artışı yüzde 7,5 olarak belirlenmişken 5 aylık süreçte açıklanan enflasyon farkının şimdiden yüzde 26’lar seviyesine ulaştığını ortalama maaş alan bir memurun 1 aylık maaşının buharlaştığını bu durumun 6 ay çalışan memura 5 ay maaş ödenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Aylık ve ücretlerdeki gerilemenin artarak devam ettiğine ve kamu görevlilerinin her geçen gün alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Yazgan, Mayıs ayı ile birlikte Temmuz’da kamu görevlilerinin alacağı zam oranı yüzde 35’e ulaşmıştır. Haziran enflasyonu ile birlikte bu miktar daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında yapılacak zammın geçmiş 6 aydaki kayıpları yani 1aylık maaş kaybını karşılamayacağını belirten Yusuf Yazgan, “yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Temmuz zammına ek olarak kamu görevlilerine fazladan 1 aylık maaş ödemesi daha yapılmalıdır” dedi.

“Acilen Eşel Mobil Sistemine Geçilmelidir”

Enflasyonun tıpkı 90’lı yıllardaki gibi çok yüksek seyrettiğine dikkat çeken Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, “artık çalışanlara ocak ve temmuz dönemlerinde enflasyon farkını da dikkate alarak zam yapılması reel kayıpları telafi etmiyor. Bu nedenle kayıpların önlenmesi için her ay maaşlara zam yapılması gerekiyor” dedi.

Yazgan, özellikle 2000’lerin başında yüksek enflasyon dönemlerinde kamu görevlilerinin reel ücretlerini korumak bakımından farklı bir yöntem izlenmiştir. Enflasyon oranlarındaki kümülatif artışın kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayında yapılan artış oranını aştığı aydan geçerli olmak üzere maaşlara her ay zam yapılmıştır. Yani enflasyon farkı almak için temmuz ayını beklemeye gerek kalmaksızın maaşlardaki reel gerileme önlenmiştir. Eşel mobil olarak bilinen bu sistemle, satın alma gücünü koruyabilmek için aylık ve ücret artışlarının enflasyondaki artışı dikkate alınarak kendiliğinden ayarlanmasına imkan sağlanmıştır. Bu nedenle mevcut durumda da vakit kaybetmeden Eşel mobil sistemine geçilmeli. Ocak ve temmuz ayları beklenmeden geçmişte uygulandığı gibi refah payı da eklenerek gerekirse her ay aylık ve ücretlerde artış sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.