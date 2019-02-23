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Burnley Tottenham maçı son dakika Premier Lig maçları

Burnley-Tottenham maçında Tottenham menajeri Mauricio Pochettino hakemin üzerine yürüyünce kısa süreli arbede yaşandı. Burnley Tottenham maçı son dakika gelişmeleri Premier Lig’de şampiyonluk yarışı veren Tottenham, deplasmanda Burnley’e 2-1 yenilerek liderlik yarısında büyük bir yara aldı. 4 maçlık galibiyet serisi sonlanan Tottenham, 60 puanla 3. Sırada kalırken, Burnley ise 30 puanla 13. Sıraya çıkmayı başardı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:55
Burnley Tottenham maçı son dakika Premier Lig maçları

Burnley-Tottenham maçında Tottenham menajeri Mauricio Pochettino hakemin üzerine yürüyünce kısa süreli arbede yaşandı. Burnley Tottenham maçı son dakika gelişmeleri Premier Lig’de şampiyonluk yarışı veren Tottenham, deplasmanda Burnley’e 2-1 yenilerek liderlik yarısında büyük bir yara aldı. 4 maçlık galibiyet serisi sonlanan Tottenham, 60 puanla 3. Sırada kalırken, Burnley ise 30 puanla 13. Sıraya çıkmayı başardı.

Burnley'nin Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçın bitiminde ilginç anlar yaşandı. Hakemin üzerine yürüyen Tottenham menajeri Mauricio Pochettino, Mike Dean ile gergin bir bir diyaloğa girdi. Arjantinli teknik adam, yardımcıları ve oyuncuları tarafından zor da olsa sakinleştirildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:55
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