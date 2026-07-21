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Dünya Burnham kabinesini şekillendiriyor! Yeni bakanlar 10 Numara’ya çağrıldı
Dünya

Burnham kabinesini şekillendiriyor! Yeni bakanlar 10 Numara’ya çağrıldı

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Burnham kabinesini şekillendiriyor! Yeni bakanlar 10 Numara’ya çağrıldı

İngiltere’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Andy Burnham, yeni kabinesinde yer alacak isimleri belirlemeyi sürdürüyor. Kral 3. Charles’tan görevi alan Burnham, bakanlık dağılımı için isimleri Başbakanlık Ofisi 10 Numara’ya davet etmeye devam etti.

Başbakan Andy Burnham, dün öğle saatlerinde Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Görevlendirmenin ardından Burnham, birlikte çalışacağı isimleri Başbakanlık Ofisi’ne çağırarak yeni kabine yapılanmasını oluşturmaya başladı.
Göreve gelmesinin ardından yeni Başbakan Yardımcısı, Maliye, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarını seçen Burnham, günün ilerleyen saatlerinde ve bugünün ilk saatlerinde de yeni bakanları belirlemeyi sürdürdü.

Burnham, dün görevinden istifa eden Keir Starmer'ın Dışişleri Bakanı olan Yvette Cooper'ı Sağlık Bakanı, Starmer'ın iktidarın ilk yılında Başbakan Yardımcısı olan Angela Rayner'i ise Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı olarak görevlendirdi.

Eğitim Bakanlığına Lucy Powell'ı, Savunma Bakanlığına Wes Streeting'i, Adalet Bakanlığına Alex Norris'i getiren Burnham, Starmer'ın Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'i ise Hükümetlerarası İlişkiler ve Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı görevine getirdi.

Burnham kabinesinde Galler'den Sorumlu Devlet Bakanlığını Stephen Kinnock, İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanlığını Douglas Alexander, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanlığını ise Chris Bryant yürütecek.

Dün yeni İngiltere kabinesinde Dışişleri Bakanlığını Ed Miliband'ın, İçişleri Bakanlığını Shabana Mahmood'un, Maliye Bakanlığını ise John Healey'in üstleneceği açıklanmıştı.

Başbakan Yardımcılığı, Lancaster Dükalığı'ndan Sorumlu Bakanlık ve Kabine Ofisi Bakanlığına ise Louise Haigh getirilmişti.

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