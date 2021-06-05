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Dünya Burkina Faso'da terör saldırısı: 100 sivil öldü
Dünya

Burkina Faso'da terör saldırısı: 100 sivil öldü

Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Burkina Faso'daki bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 15:13:00 -
Burkina Faso'da terör saldırısı: 100 sivil öldü

Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ülkenin kuzeyinde yer alan Solhan köyüne gece karanlığında gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığı, evleri ve çarşıda yer alan dükkanları yaktığı bildirildi.

Burkina Faso hükümeti silahlı saldırganları 'teröristler' olarak adlandırdı.

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