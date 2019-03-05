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Burhaniyeli gençler Balıkesir birincisi oldu

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Halkoyunları Federasyonunun düzenlediği Balıkesir Kulüpler arası Halkoyunları Yarışmasında Burhaniye’yi temsil eden Mysia Sanat Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği oyuncuları iki birincilik aldı.

05 Mart 2019 Salı 13:32
Burhaniyeli gençler Balıkesir birincisi oldu

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Halkoyunları Federasyonunun düzenlediği Balıkesir Kulüpler arası Halkoyunları Yarışmasında Burhaniye’yi temsil eden Mysia Sanat Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği oyuncuları iki birincilik aldı. Minikler düzenlenmesi ve yıldızlar düzenlemesi dallarında ayrı ayrı il birincisi olan ekipler büyük takdir topladı.


Başarılı ekiplerin, 23-24 Martta İzmir de yapılacak olan Ege Bölge Birinciliği yarışmalarına katılacaklarını anlatan Metin Çavdar, ekibin yarışmalara iyi hazırlandıklarını söyledi. Çavdar, “Ekibin eğitmenliğiniMerfu Çavdar, Hüseyin Kirli, Sevgi Aslanoğlu ile birlikte yapıyoruz. Çok çalıştık, çok emek harcadık. Çocuklarımız, verdikleri emeklerinin karşılığını birincilik olarak aldılar. Şimdi sırada İzmir’de yapılacak olan Ege Bölge yarışması var. Orada da ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:32
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