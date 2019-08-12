Burhaniye’de otomobil takla attı: 3 yaralı BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çanakkale-İzmir karayolunun Pelitköy rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’tan Burhaniye yönüne giden Hasan Gürbüz yönetimindeki 19 TK 330 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Hasan Gürbüz ile yanındaki eşi Hatice Gürbüz ve kızı Ayşegül Gürbüz yaralandı. Yaralılar, itfaiyenin yardımı ile araçtan çıkarılırken kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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