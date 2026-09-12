  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya detayları anlattı: AYM'de yapay zeka dönemi Dervişoğlu’ndan 12 Eylül darbesi paylaşımı Milli iradeye düşürülen kara lekeyi lanetliyorum Tepkilere dayanamayan İBB geri adım attı! Çubuklu-İstinye vapur hattı Ekim’de açılıyor CHP’linin yoldaşı böyle olur! Antalya’daki rezilliğe küfürlü savunma Yine İETT yine kaza! Beşiktaş’ta halk otobüsü iş makinesiyle çarpıştı Emekliler için yeni destek hazırlığı! Paket Erdoğan’a sunulacak İran’dan Washington'a sert mesaj! “Abluka kalkmadan Hürmüz açılmayacak!” Murat Alan yazdı: Hakikatin sesi Akit 33 yaşında 12 Eylül zulmünü yeni anayasa bitirir Türkiye’nin ünlü hastanesinde büyük skandal: Ekranda cinsel içerikli film yayınlandı
Yerel Burhaniye'de aynı ormanlık alanda ikinci kez çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Yerel

Burhaniye'de aynı ormanlık alanda ikinci kez çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Burhaniye'de aynı ormanlık alanda ikinci kez çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Hacıbozlar Mahallesi'nde 11 Eylül akşamı söndürülen yangın ertesi gün aynı noktada yeniden çıktı; yaklaşık 10 dekar fıstıkçamı ve kızılçam zarar gördü.

Burhaniye ilçesine bağlı Hacıbozlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, uçakların ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar fıstıkçamı ve kızılçam ormanı zarar gördü.

Aynı ormanlık alanda 11 Eylül akşam saatlerinde de yangın çıkmış, orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü; 12 Eylül'de aynı yerde tekrar yangın çıktı.

Yangına 2 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra 8 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarında 40 dolayında yer personeli görev aldı. Kara ve hava ekiplerinin erken ve etkin müdahalesi neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23