Burhaniye'de aynı ormanlık alanda ikinci kez çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hacıbozlar Mahallesi'nde 11 Eylül akşamı söndürülen yangın ertesi gün aynı noktada yeniden çıktı; yaklaşık 10 dekar fıstıkçamı ve kızılçam zarar gördü.
Burhaniye ilçesine bağlı Hacıbozlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, uçakların ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar fıstıkçamı ve kızılçam ormanı zarar gördü.
Aynı ormanlık alanda 11 Eylül akşam saatlerinde de yangın çıkmış, orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü; 12 Eylül'de aynı yerde tekrar yangın çıktı.
Yangına 2 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra 8 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarında 40 dolayında yer personeli görev aldı. Kara ve hava ekiplerinin erken ve etkin müdahalesi neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.