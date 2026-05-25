Burhanettin Duran'dan Üstat Necip Fazıl'a vefa! "İnancı, cesareti ve duruşuyla genç nesillere ışık tutuyor!"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 43'üncü yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fikirleriyle nesillere yön veren, kalemiyle bir medeniyet tasavvuru inşa eden büyük mütefekkir ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 43. yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. 'Zindandan Mehmed'e Mektup'tan 'Sakarya Türküsü'ne uzanan güçlü mirasıyla, milletimizin hafızasında derin izler bırakan Üstat Necip Fazıl, inancı, cesareti ve duruşuyla bugün de genç nesillere ışık tutmaya devam ediyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

