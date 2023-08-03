Burhan Aktaş kimdir?
Tuğgeneral Burhan Aktaş tümgeneralliğe yükseltildi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘Burhan Aktaş kimdir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kapsamında 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneral Burhan Aktaş tümgeneralliğe yükseltildi.
Burhan Aktaş kimdir?
70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, tümgeneralliğe terfi ettirildi. Aktaş’In kişisel hayatıyla ilgili pek fazla bilgi bulunmuyor.