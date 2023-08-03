  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu nasıl zafer! Yunan yağmaladı, parası bizden çıktı

KAAN'dan müthiş haber: Azerbaycan'dan sonra bir ülke ile daha ortaklık kuruluyor

Megakenti hizmetsizliğe mahkûm eden İmamoğlu şimdi de susuzluğa sürüklüyor! İstanbul’un başına gelmiş en büyük felaket

PKK saflarında yer alan Alman terörist EX

Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

Şu Lozancıların yatacak yeri yok! Laikliğe geçmemizi Batılı devletler istememiş!

Evli kadına mesaj atan dolmuşçuyu o öldürmüş! Eşime mesaj attığını görünce beynimden vurulmuşa döndüm

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

Renault 2023 Toros modelini tanıttı! Türkiye’nin açık ara en ucuz elektriklisi olacak

Kafayı sıyıran bakan İsrail polisine seslendi! Bakan sokaklarda kan dökün çağrısı yaptı
Biyografi Burhan Aktaş kimdir?
Biyografi

Burhan Aktaş kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-08-03 18:01:00 -
Burhan Aktaş kimdir?

Tuğgeneral Burhan Aktaş tümgeneralliğe yükseltildi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘Burhan Aktaş kimdir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kapsamında 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneral Burhan Aktaş tümgeneralliğe yükseltildi.

Burhan Aktaş kimdir?

70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, tümgeneralliğe terfi ettirildi. Aktaş’In kişisel hayatıyla ilgili pek fazla bilgi bulunmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23