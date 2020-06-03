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Burdur’da yeni toplu taşıma kuralları

Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarına yönelik yeni Korona virüs önlemleri alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:24:56 -
Burdur’da yeni toplu taşıma kuralları

Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarına yönelik yeni Korona virüs önlemleri alındı.


Burdur İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplu taşımaya ilişkin en tedbir kararları alındı. Bu kapsamda, araçlara koltuk sayısı kadar yolcu alınabilmesine, karşılıklı dörtlü koltukların 2 koltuğunun kullanılabilmesine ve yüz yüze gelinmeyecek şekilde yolcuların çapraz olarak oturabilmesine, ayakta yolcu taşımaya mahsus olarak üretilmiş toplu taşıma araçlarında, güvenli mesafe kuralına uymak kaydıyla araç tipleri dikkate alınarak araçların içerisinde yapılacak işaretlemelere uygun olarak belirlenmiş olan sayıda ayakta yolcu taşınabilmesine karar verildi.


Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin ilgili bölümleri doğrultusunda şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığının gerçekleştirilmesine dikkat çekildi.

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